14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan seçime ‘Mersin için biz varız’ sloganıyla yola çıkan Büyük Birlik Partisi’nin Milletvekili 1. Sıra adayı Ali Keser ile 2. Sıra adayı Avukat Abdulvahap Polat seçimin genel durumunu MersinTime Gazatesi İmtiyaz Sahibi Aytur Gezer ile birlikte değerlendirdiler.

BBP Genel Başkan yardımcısı ve aynı zamanda 1. Sıra Milletvekili Adayı olan Ali Keser : “ Bugün 2. sıra Milletvekili Adayı Abdulvahap Polat,İl Başkan Yardımcıları Necdet Küçük ve Mithat Şener ile MersinTime Gazetesi imtiyaz sahibi Aytur Gezer’i ziyaret ederek Mersin’in meseleleri ve seçimlerle ilgili istişarede bulunduk. Kendisine misafirperverliklerinden ve ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

BBP 2. sıra Milletvekili Adayı olan Abdulvahap Polat ise: “Siyasi olarak yaptığımız saha çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Basının sorunlarıyla ilgili sıkıntıları not aldık. Dürüst siyasete ihtiyacımız var. BBP Milletvekili Adayları olarak biz hazırız. Sahada yaptığımız çalışmalarda biz görüyoruz ki milletimiz bize teveccüh gösterecek ve bizi meclise taşıyacak. İlk düğmeyi doğru ilikleyip hem Mersin’e hem Türkiye’ye faydalı olacağımızı düşünüyoruz” dedi.