Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilat Başkan Yardımcısı iken görevinden istifa eden Sinoplu Tahir Şahin, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden de istifa ettiğini duyurdu.

BBP Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı görevini yürüten MKYK üyesi Tahir Şahin, Ekim 2022’de ‘gördüğüm lüzum üzerine’ diyerek partisinden istifa etmiş ve birkaç gün sonra da Ali Babacan tarafından rozeti takılarak DEVA Partisi’ne katılmış. Partide Sivil Toplumla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘DEVA Partisinin CHP Listelerinden girmesini reddediyorum’ diyerek istifa ettiğini duyurdu.

“CHP listelerinden girmesini kabul etmiyorum”

Yaptığı paylaşımda Tahir Şahin, “Dün ne dediysem bugün de aynısını ifade ediyorum. Şöyle ki; BBP’den istifa ettiğim süreçte AKP listesinden girmeyi reddederken, bugün de DEVA Partisinin CHP listelerinden girmesini reddediyorum. Tahir Şahin siyaset yapmak zorunda değil lakin omurgalı durmak zorunda. Eylemleri ve söylemleri bir olan Tahir Şahin siyasi hayatı boyunca hakkın ve halkın rızasını kazanmak için siyaset yaptı. Bugüne kadar DEVA Partisi kendi ad ve amblemi ile seçimlere girecek deyip, son dakika CHP listelerinden girmesini kabul etmiyorum. Ülkemizde 2 adet siyasi parti yok. Dolayısıyla seçmeni ve yüce Türk milletini bu iki partiye mecbur etmek doğru değildir. İşte bu ve daha sayamadığım birçok nedenlerden dolayı DEVA Partisi’ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Bana inanan ve benimle yol yürüyen tüm Sinoplu hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Hakkınızı helal ediniz” ifadelerine yer verdi.