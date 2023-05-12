14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazırlanan Büyük Birlik Partisi Bursa Milletvekili adayları Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. Bölge, 1. sıra Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf, çiftçi ve sanayiciler ile bir araya gelen Alfatlı’nın ilk durağı NOSAB’ta bulunan ihracat ve üretim yapan fabrikalardı. Sanayici Milletvekili adayı Kemal Akyıldız ile fabrikalarda ziyaretlerde bulundu. Alfatlı “ Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması ile dış ticaret açığının kapatılması Türkiye ekonomi modelini destekliyoruz. Üreten tüm kesimlerin üzerindeki yüklerin azaltılması boynumuzun borcudur” dedi.

Alfatlı daha sonra Bursa Barosu ruhsat törenine katılım sağladı. Baroya kayıt olan Kamil Kaya’ya Avukatlık ruhsatını veren Alfatlı, “Sizler, gençlerden tek bir şey istiyorum. Her daim hakkın, hakikatin ve adaletin yanında olun” dedi.

Alfatlı ve heyeti 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebeti ile engelli milletvekili adayları ve engelli vatandaşlar ile düzenlenen programa katıldı. Alfatlı, “Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir. Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun diyorum. Bugünü kutlamak değil de onları anlamak farkında olma günü olmalı. Engel yeterki kalplerde, vicdanlarda olmasın. Asıl en büyük engel sevgisizlik, merhametsizliktir” diye konuştu.

Ziyaretlerde Alfatlı’ya , Bursa İl Başkanı Av. Haldun Filizli, Başkan Yardımcısı Av. Ömer Faruk Alfatlı, milletvekili adayları İsmail Demir, Kemal Akyıldız, Selahattin Celt, Hasan Uslu ,Av.Mehmet Erhan Altan, Kadriye Öz de iştirak etti.