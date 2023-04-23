BBP Genel Başkan Yardımcısı ve 28.Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de çalışmalarına devam etti.

28 Dönem BBP Bursa Milletvekili Adayı Ekrem Alfatlı, Türkiye’nin ikinci yüzyılının biçimlendirecek 14 Mayıs seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekrem Alfatlı bayramın ikinci gününde önce partisinin seçim koordinasyon merkezinde partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmada İl Başkanı, Alperen Ocakları İl Başkanı, İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın hemen ardından programına devam eden Alfatlı, İl Başkanı Haldun Filizli ile beraber Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu’nun bayramlaşma törenine katıldı. Burada Selamlama konuşması yapan Alfatlı “Bayramlar birlik ve beraberlik olma günüdür. Bursa’da yaşayan Erzurumlu hemşehrilerimiz bizlerin gözbebeğidir. Aranızda olmaktan çok mutluyum. Bu vesile ile büyük Türk -İslam Alemi ve özellikle Erzurumlu hemşerilerimizin bayramlarını tebrik ediyorum“ dedi.

“İlk mükellefim Erzurum Yavi’li idi”

Alfatlı’nın üçüncü durağı Erzurum Çat ilçesi eski adı ile Yavi Beldesi (yeni adı mahalle) derneği bayramlaşmasıydı. Alfatlı, Bursa’da yaşayan Yavi’lilerle bayramlaştı. Kendisine ikram edilen meşhur Erzurum’un dolma kadayıfını yiyen Alfatlı “Bugün bayramlaşma siyaset yapma günü değildir. Bizler ülkemizin birlik ve beraberlik içinde nice bayramlaşmalara erişmesini temenni ediyorum. Benim için Yavi’nin ayrı bir özelliği var. Meslek hayatına başladığım da ilk mükellefim Erzurum Çat’ın Yavi Beldesi’nden bir dostumdu. O açıdan Çat’tan, Yavi’den kim kapımızı çalarsa o misafirimiz değil ev sahibimizdir, gönül dostumuzdur” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Çocukluk günlerime döndüm”

Alfatlı’nın son durağı Orhaneli’nin Göynükbelen Mahallesi oldu. GÖY-DER tarafından düzenlenen geleneksel futbol turnuvası ve veteranlar futbol müsabakalarının şampiyonluk maçını izleyen Alfatlı, kazananlara kupalarını takdim etti.

Kupa töreninde kısa bir konuşma yapan Alfatlı” Ben bugün burada misafir değil ev sahibiyim. Ben de komşu köyden sayabileceğiniz Kozubudaklar Köyü’ndenim. Küçüklüğümüzde Göynükbelen’e Gölcük Yaylasına gelir turnuva düzenlerdik. Komşu köyler birbirileri ile maç yapardı. Bugün bizim arkadaşlarımızın ve çocuklarını bugün yine benzer turnuva yaptıklarını gördüm. İnşallah bu turnuvaya önümüzdeki sene sizlerin verecekleri oylar ile ben de milletvekili olarak katılacağım. Bunun sözünü buradan veriyorum” dedi.

Alfatlı ’ya Dağ yöresi doğumlu Bursa Milletvekili Adayları İsmail Demir, Şaban Demir, İsmail Aslan ve Kadriye Öz de eşlik etti. Göynükbelen Muhtarı Mehmet Turp ve Göynükbelen Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Saki de Alfatlı’ya teşekkür ederek seçimlerde destek sözü verdi.