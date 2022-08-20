Kahvaltılı basın toplantısnda Mersin medyası ile biraraya gelen BBP , yeni İl Başkanı ve teşkilat mensuplarını kamuoyuna tanıttı ve gelecek yıl yapılacak olan 2023 Genel seçimlerinde Mersin'de iddialarını ortaya koydu.

2023 seçimlerine Mersin'de iddialı şekilde hazırlanan BBP , teşkilatlardaki kan değişimini İl Başkanlığı ile tamamlayarak sahaya indi.

Büyük Birlik Partisi Mersin İl Başkanlığı ve Alperen Ocakları Mersin İl Başkanlığının birlikte düzenlediği toplantıya katılan , BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser Mersin İl Başkanlığı yetki belgesini Murat Tuncer 'e teslim ederek görevinde başarılar diledi.

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