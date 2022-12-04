Pijan Aşireti lideri Aydın Kaya’nın yeğeninin düğününe katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici çiftin nikah şahitliğini yaparken, Türkiye Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak halay başı oldu.

Pijan Aşireti lideri Aydın Kaya’nın yeğeninin düğününe katılan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici çiftin nikah şahitliğini yaparken, Türkiye Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak halay başı oldu.

Ankara’da yaşayan Pijan Aşireti mensubu iş adamı Mehmet Kaya’nın oğlu ve Pijan Aşireti lideri Aydın Kaya’nın yeğeni Serdar Kaya ile Simge Taylan’ın düğün törenlerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da katıldı. Düğün salonunda yapılan genç çiftin düğün törenine yaklaşık iki bin davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini BBP Genel Başkanı Destici, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekmen ve Pijan Aşireti’nin önde gelen isimleri yaptı. Destici’nin diğer şahitlere ve davetlilere “Evlilik cüzdanını demokratik bir şekilde teslim edelim” sözleri üzerine gelen cevapların büyük çoğunluğu gelin Kaya’dan yana oldu.

“Bugün Şanlıurfalılarlayız, yarın da Şanlıurfa’da olacağız”

Mehmet Kaya ile yaklaşık 5 yıldır komşu olduklarını belirten Destici, komşuluğun nimetlerinden de istifade ettiklerini söyledi. Şanlıurfa’nın bütün güzelliklerinden yararlandıklarını dile getiren Destici, “Bugün Şanlıurfalılarlayız, yarın da Şanlıurfa’da olacağız. Orada programlarımız var, inşallah oraya da Ankara’dan selam götüreceğim. Şahsım ve bütün şahitler adına gelin hanımı, damat beyi tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.

Şanlıurfa yöresine ait halk müziği eşliğinde folklor ekibinin sahne aldığı düğünde davetlilerin ceplerinden deste halinde çıkardıkları paralar sahneyi doldurdu. Düğünün ilerleyen saatlerinde Destici, Şanlıurfa yöresine ait “Urfa’nın Etrafı” parçasını orkestra ile seslendirdi. Davetliler arasında yer alan Türkiye Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da halay başı olarak sahnede yer aldı.