İzmit Kent Meydanı’nda şiddet olaylarının artmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Meydanda asayişi bozan olaylar ivedilikle sonlandırılmalı. Kent Meydanı’nda gerçekleşen olumsuz olayların ardı arkası kesilmiyor. Ne yazık ki her hafta, projenin çerçevesine ve ruhuna yakışmayan şiddet olayları ile karşılaşıyoruz. Kent Meydanı, ikinci barlar sokağı olmasın" dedi.

İzmit Kent Meydanı’nda şiddet olaylarının artmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, "Meydanda asayişi bozan olaylar ivedilikle sonlandırılmalı. Kent Meydanı’nda gerçekleşen olumsuz olayların ardı arkası kesilmiyor. Ne yazık ki her hafta, projenin çerçevesine ve ruhuna yakışmayan şiddet olayları ile karşılaşıyoruz. Kent Meydanı, ikinci barlar sokağı olmasın" dedi.

Yapımı tamamlanan ve faaliyetlere başlanan İzmit Kent Meydanı’nda yaşanan şiddet olayları sonrası Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil’den açıklama geldi. Asayişi bozan olayların, Kent Meydanı’nı projesine kendi fonksiyonunu kaybettirdiğine değinen Şengil, bu tip olayların sonlandırılması gerektiğini belirtti. Olumsuzlukların bir sebebi olarak meydandaki içi boş kabinleri gösteren Şengil, bu kabinlerin amacına aykırı kullanıldığının altını çizdi. Çözüme yönelik adım atılması gerektiğini söyleyen Şengil, yaşanan kavgaların önüne geçmek için kardeşliği ve milli birlik ile beraberliği artıracak gösteriler olması gerektiğini belirtti.

“Meydanda asayişi bozan olaylar ivedilikle sonlandırılmalı”

İzmit Kent Meydanı’nda yaşanan şiddet olaylarının projenin çerçevesine uymadığını ve önlemler alınması gerektiğini belirten Kaan Şengil, "Ülkeler şehirleriyle, şehirler ise meydanlarıyla anılır. Meydanlar; şehirlere ve ülkelere anlam katar düsturuyla yapımına başlanan İzmit Kent Meydanı Projesi, nihayet hizmete girmiştir. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve altı otopark, üstü meydan olarak tasarlanan proje, Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulmuştur. Kentte ferah bir meydan oluşturmak, caddelerdeki araç yoğunluğunu bertaraf etmek ve şehrin estetiğini geliştirmek amaçlarına sahip olan proje, maalesef son zamanlarda kendi fonksiyonunun dışında kullanılır olmuştur. Gençlere, yaşlılara ve yediden yetmişe herkese hitap etmesi beklenen projenin olumsuz yönlerinin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Meydanda asayişi bozan olaylar ivedilikle sonlandırılmalı. Kent Meydanı’nda gerçekleşen olumsuz olayların ardı arkası kesilmiyor. Kent Meydanı, ikinci barlar sokağı olmasın. Ne yazık ki her hafta, projenin çerçevesine ve ruhuna yakışmayan şiddet olayları ile karşılaşıyoruz. Bu tür olumsuzlukların önüne geçmek için önlem alınmazsa üzülerek belirtiyoruz ki proje çerçevesinden çok uzağa düşülmüş olacaktır” diye konuştu.

“Kabinler, amacına aykırı şekilde kullanılıyor”

Meydandaki olumsuzluklara yönelik hususlardan birinin de kabinler olduğuna değinen Şengil, "Olumsuzluklara sebebiyet veren bir başka husus ise proje çerçevesinde olan Kent Meydanı’ndaki içi boş kabinlerdir. Kabinler amacına aykırı bir şekilde kullanılmaktadır. Üstelik sorunların birçoğu da bu kabinlerin bilinçsiz şekilde kullanılmasından ötürü oluşmaktadır” dedi.

“Güvenlik güçlerinin aktif müdahalelerine rağmen olayların çıkmasında yetersiz kalındığı görülmektedir”

Şengil, sözlerini şöyle noktaladı:

"Proje çerçevesinde yapılan ve amacına uygun olarak kullanılmayan kabinlerin derhal aslına rücu ettirilmesi gerekir. Etkin bir şekilde amacı çerçevesinde kullanılıp kullanılmadığı takip edilmelidir. Amacı çerçevesinde kullanılmıyorsa hemen kaldırılmalıdır. Başka bir husus; yaşanan kavgaların önlenmesi için kardeşliği, milli birlik ve beraberliği geliştirecek yönde gösteriler yapılmalı ve billboardlar hazırlanmalıdır. Güvenlik güçlerinin aktif müdahalelerine rağmen olayların çıkmasında yetersiz kalındığı görülmektedir. Bu sebeple önleyici kolluk önlemleri artırılmalıdır. Dileriz yapılacak olan tüm müdahaleler ile birlikte İzmit Kent Meydanı Projesi yapılış amacı çerçevesinde kullanılır ve Kocaeli’nin ruhuna katkı sağlayıp, Kocaelili vatandaşlara hizmet etmeye devam eder” dedi.