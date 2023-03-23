Büyük Birlik Partisi Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Murat Sarı, görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldu.

Büyük Birlik Partisi Kartepe İlçe Başkan Yardımcısı Murat Sarı, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Sarı, milletvekili aday adayı belgesini de BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Başgil’e teslim etti. Başkan Başgil, “Kartepe İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde önemli çalışmalarda bulunan Murat Sarı, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Hakkında hayırlısının olmasını diliyorum” dedi.