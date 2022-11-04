Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ görevini İsmail Parlak’a devretti.

Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanı Gökhan Aladağ görevini İsmail Parlak’a devretti.

Kısa zaman önce Ak Parti üyeliğinden istifa eden Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve Alikahya Spor Kulübü Başkanı İsmail Parlak, Büyük Birlik Partisine geçmişti. Parlak’ın yeni partisinde üstleneceği görev belli oldu. İki yıldır Büyük Birlik Partisi İzmit İlçe Başkanlığı görevini yürüten Gökhan Aladağ, BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil’in de katılımıyla gerçekleştiren tören de görevini İsmail Parlak’a devretti. Gökhan Aladağ’ın ise partideki görevine İl Başkan Yardımcısı olarak devam edeceği öğrenildi.