Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Yöneticisi Samet Çetin, milletvekili aday adayı oldu.

Büyük Birlik Partisi Kocaeli İl Yöneticisi Samet Çetin, milletvekili aday adayı oldu. Çetin’e aday adaylığı belgesini BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Başgil verdi. Başgil, "Kentimizi iyi tanıyan, çalışkan bir arkadaşımızın aday adayı olması bizi sevindirdi. Hakkında hayırlısının olmasını diliyorum" dedi.

Aslen Rizeli olup İzmit’te doğan 34 yaşındaki Çetin, lisans eğitimini de Endüstriyel Elektronik üzerine Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladı. Çetin, evli ve bir çocuk babası.