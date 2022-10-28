Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, OSB’nin mevcut durumu, sürdürülen yatırımlar, yürütülen çalışmalar ile OSB tarafından gerçekleştirilen yatırımlar ile sanayicilerin beklenti ve istekleri hakkında Destici’ye bilgiler verdi. Küpeli, “Eskişehir OSB’ye elbirliğiyle çok önemli yatırımların gelmesini sağladık. Nicelik ve nitelik yönünden Eskişehir sanayisinin gelişimi için sürekli çalışıyoruz. Ciddi miktarda yeni yatırımı Eskişehir sanayisine kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Eskişehir OSB hızla büyüyor. Kurulan her yeni sanayi tesisi şehrimiz ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor” diye konuştu.

“Yüksek teknolojinin üretim merkezi olmayı sürdüreceğiz”

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıldönümünün kutlandığı bir günde Eskişehir’e ve ülke ekonomisine değer katmak için Eskişehirli sanayiciler ve Eskişehir OSB olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Küpeli, “1969 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Eskişehir OSB’de aradan geçen 53 yıllık sürede bugün ulaştığı 34 milyon metrekarelik büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci OSB’si haline gelmiştir. Şimdi sürdürdüğümüz çalışmalarla Türkiye’nin Yeni Yüzyılında aşamalar halinde alanımızı 50 milyon metrekareye çıkartarak ülkemizin en büyük ve yüksek teknolojinin üretim merkezi olarak olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Ekonomideki çaremiz sanayileşme ve üretimdir”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise Türkiye’nin büyüyen bir ülke olduğunu, sanayi sektörünün üretimle, ihracatla, istihdamla ülke ekonomisinin ana gücünü oluşturduğunu ifade ederek, “Savunma sanayiinde yakalanan başarıyı diğer alanlara da güçlü bir şekilde yansıtmamız gerekiyor. Özellikle katma değeri yüksek olan teknolojik üretime ağırlık vermek gerekiyor. Biz, her şeyi kendimiz üreten ve fazla üretip yurt dışına daha fazla ihraç eden bir ülke konumuna gelmeliyiz, gelebiliriz. Türkiye’nin bu potansiyeli vardır. Bizim ekonomideki çaremiz, sanayileşme ve üretimdir. Sanayicilerimiz gerçekleştirdikleri üretimle, ihracatla, istihdamla ülkemiz ekonomisinin ana gücünü oluşturuyorlar. Ülkemizin ve Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.