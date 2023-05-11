Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili adayı Ekrem Alfatlı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Seçim ziyaretleri çerçevesinde Bursa’da sivil toplum örgütleri ve iş insanları ile buluşan Ekrem Alfatlı ve Büyük Birlik Partisi heyeti Kars Selim Derneği ile Kars-Ardahan-Iğdır-İş Adamları Derneğini ziyaret etti.

KAİSAD Başkan Yener Bulut ziyaretten memnuniyetini ifade etti.

Ekrem Alfatlı yaptığı açıklamada, “Serhat illerimizin iş insanlarının kurduğu kentimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayan KAİSAD önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Bursa özelinde üyeleri ile istihdama katkı sağlayan, doğdukları bölge ile doydukları bölge arasından köprü vazifesi gören KAİSAD milli ekonomimiz yanı sıra iller, bölgeler arası kardeşlik duygularımızı da pekiştirmekte ve milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olmaktadır. Bizler Büyük Birlik Partisi olarak inanıyoruz ki ekonomik anlamda gelişmenin en önemli yolu müteşebbis ruhundan geçmektedir. Bugün KAİSAD üyelerinde bu fazlası ile bulunmaktadır. Malum bu hafta sonu çok önemli bir seçim var. Bizler de Büyük Birlik Partisi olarak bu seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi aday ve kendi amblemiz ile seçime gireceğiz. Geçmişte iki oyum olsa birini size verebilirim diyen vatandaşlarımız bulunuyordu. Bizler de bu seçimlerde iki oyunuzdan birinize talibiz. TBMM seçimlerinde oyunuzu Büyük Birlik Partisine ,Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a istiyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz” diye konuştu

KAİSAD Başkanı Yener Bulut da iş dünyasının en büyük beklentisinin önünü görebilmek olduğunu ifade ederek Alfatlı ve arkadaşlarına seçimlerde başarılar diledi.

Alfatlı ve arkadaşlarının ikinci durağı Kars Selim İlçesi ve Köyleri Kültür ve Dayanışma Derneği oldu.

Alfatlı ve arkadaşlarını karşılayan dernek başkanı Tuncay Uca, ziyaretten çok memnun olduğunu ifade ederek şöyle devam etti, “Ülkenin birlik ve beraberliği noktasında Büyük Birlik Partisi’nin çalışmalarını takip ediyoruz. Bizler de sizlere seçimlerde başarılar diliyoruz” dedi.

Alfatlı’da yaptığı açıklamada ”Derneğimizin hemşerilerimiz arasında köprü vazifesi üstlendiğini biliyoruz. Anadolu insanı ile TBMM arasında köprü vazifesi görevini üstlenmek isteyen BBP’ye önümüzdeki seçimlerde desteğinizi bekliyoruz” dedi.

Alfatlı’ya ziyaretlere İl Başkanı Haldun Filizli, İl Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Alfatlı, BBP Bursa Milletvekili adayları İsmail Demir ,Şaban Demir ,Kemal Akyıldız ,Nail Artuç ,Mehmet Erhan Altan ,Selahattin Celt ve

Hasan Uslu da eşlik etti.