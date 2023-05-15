Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı seçim sonu bir mesaj yayınladı. Alfatlı, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti. Alfatlı, 2. turda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını ifade etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı’nın açıklaması şöyle; “14 Mayıs seçimleri Bursa’mıza, ülkemize, gönül coğrafyamıza ve tüm mazlum milletlere hayırlı olsun. Gazi meclise seçilen tüm milletvekillerinin milletim ve ülkem demesi temennisiyle, kendini yerli ve milli olarak gören tüm milletvekillerini tebrik ediyorum. Bursa’daki çok kıymetli dava arkadaşlarım; İl Başkanımız, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyeleriyle, Alperen Ocaklarımızın il ve ilçe başkanları, gençlerimiz, yavrularımız, hanımefendiler, ve milletvekili adaylarımız, çok çalıştınız, çok yoruldunuz. Kapı kapı, ev ev, mahalle mahalle her kişiye dokundunuz, davamızı anlattınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin oyları ve takdiri, her şeyin üzerindedir. Daha çok çalışarak Bursa’mızın ve ülkemizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz”

Alfatlı, açıklamasını şöyle tamamladı; “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin aziz milletimizin oyları ile 2. turda Cumhurbaşkanımız Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Buna İnancımız ve desteğimiz tamdır. Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ülkemize, gönül coğrafyamıza ve Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum”