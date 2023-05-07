Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, Bursa İhtisas Stratejik Araştırmalar Grubu (BISAG) ile bir araya geldi.

Bursa’nın ve Türkiye’nin sorunlarına çözüm üreten ve yapmış olduğu çalışmalarla da topluma katkıda bulunan BISAG’a üye olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Alfatlı, "14 Mayıs seçimleri Türkiye’nin 2. yüzyılının seçimidir. Bir tarafta milli ve yerli unsurlar, diğer tarafta aziz milletimizin de açık ve net gördüğü, her türlü millet ve memleket düşmanları ile aralarına mesafe koyma iradesini göstermeyenler var. Biz BBP olarak, devletimizin, milletimizin Anadolu insanının, hakkın ve hakikatin tarafındayız. İlk defa BBP barajsız bir seçime Cumhur ittifakı içinde kendi adı ve amblemi ile giriyor. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili oylarını Büyük Birlik Partisi ve Alperen’lere istiyorum" dedi.

Ziyarete BBP Bursa İl Başkan Yardımcısı Av. Ömer Faruk Alfatlı, milletvekili adayları da hazır bulundu.

Alfatlı daha sonra Muş İLDER yönetimiyle de buluştu. Alfatlı burada yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi;

“Doğu Anadolu’nun en büyük ovasından Bursa ovasına göç eden Muşlu hemşerilerimizin Bursa ve Türkiye ekonomisine yaptığı katkıları biliyoruz. Doğdukları topraklar ile doydukları topraklar arasında önemli misyon üstlenmekteler. Bu cennet vatanda tek farklılıklarımız parmak izlerimizdir. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun dediği gibi, ’Anadolu coğrafyamızda hepimiz bir kilimin desenleriyiz.’ Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu coğrafyada bizleri asla birbirimize düşürmeyecekler. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız hep birlikte büyük Türkiye olacağız."