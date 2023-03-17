Büyük Birlik Partisi (BBP) Gebze İlçe Başkanı Şerafettin Akdemir, milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti.

BBP Gebze İlçe Başkanı Şerafettin Akdemir, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimin öncesinde milletvekilliği aday adayı olabilmek için görevinden istifa etti. İl Başkanı Kaan Şengil’i makamında ziyaret eden Akdemir, istifa dilekçesini sundu. Akdemir’in istifasını kabul eden Şengil, kendisine başarılar diledi.

Akdemir kimdir?

1 Temmuz 1978 yılında Muş’un Varto ilçesinde dünyaya gelen Şerafettin Akdemir, eğitimini Yalova’da tamamladı. Gebze’de ikamet eden ve bir süredir BBP Gebze İlçe Başkanı olarak görevini sürdüren Akdemir, ticaret ile ilgileniyor.