Büyük Birlik Partisi (BBP) Aydın Milletvekili adayı Rıdvan Eşin, ‘Kazanan Aydın halkı olsun’ sloganı ile seçim çalışmalarına devam ediyor. Mahalle toplantılarında yoğun ilgi gören Eşin, Aydın halkının derdi ile dertleneceğini söyledi.

Yıllardır Aydın’da faaliyet gösteren, işinin yanı sıra çeşitli sosyal projelere öncülük etmesi ile tanınan Eşin Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Eşin, Büyük Birlik Partisi Aydın milletvekili adayı olarak çalışmalarına devam ediyor. Gittiği her yerde yoğun destek gören Eşini, kendi mahallesi Kemer’de halkla bir araya geldi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle halkı ile kucaklaşan Rıdvan Eşin, 14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını belirterek halkın sandık başında sağduyulu oy kullanacağına inandığını söyledi.

Seçim sohbetinden ziyade komşu buluşması şeklinde samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri Milletvekili adayı olan komşuları Rıdvan Eşin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.