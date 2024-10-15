Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu (BBKT), 25. yılında iki yeni oyunla sahne alıyor. Yeni sezonun oyun takvimi açıklandı.

İlk olarak, Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı ve yönetmenliğini Ender Kurt’un üstlendiği “Sınır” adlı oyun, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 20.00’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunlar, tiyatro severleri bekliyor.

“Sınır” adlı oyun, 8 Kasım 2024 Cuma ve 7 Aralık 2024 Cumartesi tarihlerinde saat 20.00’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Diğer oyun ise, Nikolay Gogol’un öyküsünden esinlenerek Ahmet Önel’in uyarlayıp yazdığı ve yönetmenliğini Ender Kurt’un üstlendiği “Eğlenceli Bir Burun Öyküsü” , 17 Kasım 2024 Pazar ve 21 Aralık 2024 Cumartesi tarihlerinde saat 20.00’de Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak. Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun (BBKT) 25 yıllık başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, sadece ilçemizin değil, bölgemizin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlayan bir kurumdur. Tiyatromuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da sanatseverlere yeni ve başarılı oyunlar sunuyor. Burhaniye Belediyesi olarak, sanatın toplumun gelişimindeki yerini ve etkisini önemsiyoruz. Yeni sezonda sahnelenecek oyunların tiyatro severleri etkileyeceğine inanıyorum. Tiyatromuzun sanata olan katkılarıyla gurur duyuyoruz” dedi.Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu, 25. yılında sanatseverlere tiyatro şöleni sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.