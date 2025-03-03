Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrasi'nin bu hafta gerçekleştirilecek konserinin açılışında, Gabriel Fauré’nin Pavane adlı eseri yer alıyor. İlk kez 1887’de piyano için bestelenen ve kısa sürede orkestral düzenlemesiyle büyük ilgi gören bu eser, bestecinin klasik bir dans formunu duygusal bir anlatıya dönüştürdüğü nadide örneklerden biri olarak kabul ediliyor.BURSA (İGFA) - Programın devamında, Fransız müziğinin dahi isimlerinden Camille Saint-Saëns’ın Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. Çok sesli müzik repertuvarında viyolonsel için yazılmış en güçlü eserlerden biri olarak kabul edilen bu konçertonun solistliğini, uluslararası sahnelerde derin yorumu ve teknik ustalığıyla tanınan Marie Hallynck üstleniyor. Avrupa’nın önde gelen orkestralarıyla gerçekleştirdiği konserlerle adından söz ettiren sanatçı, müzikal derinliği ve sahne hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Konserin ikinci yarısında ise Johannes Brahms’ın 3. Senfonisi sanatseverlerle buluşacak. 1883 yılında tamamlanan bu senfoni, Brahms’ın en içe dönük ancak bir o kadar da yoğun duygular barındıran eserlerinden biri olarak müzik tarihindeki yerini koruyor. Açılıştaki karakteristik Frei aber froh (Özgür ama mutlu) mottosu, bestecinin kişisel dünyasına bir pencere açarken, özellikle üçüncü bölümdeki melodik yapı, müziğin sınırlarını aşan bir melankoli ve duygu yoğunluğu yaratıyor.

Konseri, geniş repertuvarı ve çağdaş müzikal yaklaşımlarıyla tanınan ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetecek. Yazıcı’nın yorumculuğundaki derinlik ve orkestrayla kurduğu organik bağ, her konseri benzersiz bir deneyime dönüştürüyor.

Bu özel konser, Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında emekçi kadınlara ithaf ediliyor.