Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın ailesine ‘Şehitlik Belgesi’ni takdim etti.
Düzce Valisi Cevdet Atay, Pençe-Kilit harekatında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın ailesine ‘Şehitlik Belgesi’ni takdim etti.
Vali Cevdet Atay, Irak’ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı devam eden Pençe-Kilit harekatında, şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın ailesini ziyaret etti. Atay Baba Ramazan ile Anne Döndü Bazna’ya Şehadet Belgesini takdim etti.
Şehit Mustafa Bazna’nın ruhuna dua edildi.
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