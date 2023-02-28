Eskişehir’deki bazı berberler son zamanlarda kullanımı yaygınlaşmasına rağmen randevu sistemine geçmek istemiyor.

Eskişehir’deki bazı berberler son zamanlarda kullanımı yaygınlaşmasına rağmen randevu sistemine geçmek istemiyor.

Müşterileri bekletmemek ve dükkânda kalabalık oluşturmamak için kullanıldığı bilinen randevu sistemi, bazı berberler tarafından meşakkatli ve gereksiz görüldü. Özellikle pandemi döneminde yaygınlaştığı bilinen randevu sistemi bazı berberler tarafından tercih edilmedi. Randevu sistemine geçmeyen esnaf, ’Benim müşterim gelecek ve herkes gibi dükkânda sırasını bekleyecek’ anlayışı ile hareket ediyor. Mahallelerdeki berberlerin randevu sistemine geçmesinin zor olduğunu kaydeden esnaf, müşterilerin de sıra beklemeye alıştığını ve berberlerde bunun bir gelenek haline geldiğini söyledi.

“Tıraş olmak isteyen vatandaşlar geliyorlar ve dükkânda sıralarını bekliyorlar”

Eskişehir’de erkek kuaförlüğü yapan Ayhan Deliorman, bölgedeki yaşlı kesim sebebiyle istese bile randevu sistemine geçemeyeceğini, çünkü vatandaşların sıra beklemeye alıştığını söyledi. Dükkânda sıra beklemenin berberlerde bir gelenek haline geldiğini ve müşterileri imkân sağlasa bile randevu sistemini tercih etmeyeceğini ifade eden Deliorman, “Bizim burası mahalle, çok fazla emekli vatandaş olduğu ve halk alıştığı için aynı sistemle gitmeye devam ediyoruz. Bu nedenle randevu sistemine geçemiyoruz, tıraş olmak isteyen vatandaşlar geliyorlar ve dükkânda sıralarını bekliyorlar. Tabii bazen tepkiler alıyoruz, ama biz yine de eski sistemle devam ediyoruz. Çarşıda da bizim gibi randevu sistemini kullanmayanlar var, herkes kendi müşterisine göre hareket etmek zorunda. Gerçi müşteriler bu konuda bana imkân sağlasa bile ben randevu sistemine geçmek istemezdim, bu bizim geleneğimiz olmuş artık. Bizden randevu isteyenlere, ‘Bizim burada randevu yok. İstediğiniz saatte gelin, dükkanımız boşsa tıraş edelim. Değilse de beklemek zorundasınız’ şeklinde konuşuyoruz. Vatandaşlar genel olarak bu sistemin devamlılığını olumlu karşılıyorlar. Bazısı da ters düşüyor ama yapacak bir şey yok. Esnaflıkta müşterinin saati, dakikası belli olmaz ama genel olarak bizim işlerimiz hafta içleri daha sakin olur. Seyrek olur dediğimiz bir saat ise yoktur” dedi.