Bilim, kültür, sanat ve spor ana temalarında planlanan 15. yıl kuruluş etkinliklerinin ikinci günü, özel gereksinimli çocuklarla bütünleşmeyi hedefleyen "Özel Olimpiyatlar Türkiye Minik Sporcular" projesi, Burak Sezen’in sunduğu 7. BAYÜ çocuk şenliği, futbol turnuvası elemeleri ile BAYÜ ses yarışması elemeleriyle tamamlandı.

15. yıl kuruluş etkinliklerinin ikinci günü, TÖSSED destekli "Özel Olimpiyatlar Türkiye Minik Sporcular" proje etkinliğiyle başladı. Özel gereksinimli çocukları sporun gücüyle toplumsallaştırmak ve toplumla bütünleştirmek amacıyla hazırlanan proje etkinlikleri kapsamında Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda bir araya gelen çocuklar, gönüllerince eğlendi ve spor oyunları oynadı. Çocuklara adanan etkinliğin ardından açıklamada bulunan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Biz özeliz, çünkü 15 yıldır özel insanlarla birlikteyiz. 15. yıl kuruluş etkinlikleri çerçevesinde TÖSSED destekleriyle düzenlediğimiz "Özel Olimpiyatlar Türkiye Minik Sporcular" etkinliğinde, hepimizin "özel gereksinimi" olan mutluluğu doyasıya paylaştık." dedi.

Günün ikinci etkinliği, ünlü çocuk programcısı Burak Sezen’in sunduğu 7. BAYÜ çocuk şenliğiydi. Fuat Sezgin Konferans Salonunda buluşan çocuklar, Cumhuriyetin 100. yılına özel bayrak konseptiyle şenlik coşkusuna katıldılar. Çeşitli oyunların oynandığı program sonunda ellerindeki bayraklarla sahneye çıkan çocuklar, hep bir ağızdan çocuk şarkılarını söylediler. İkincisi 18 Ekim’de gerçekleşecek olan Çocuk Şenliğini yorumlayan Rektör Türkmen, "Eğer bir yerde mutluluk söz konusu olacaksa, çocuklardan ilham almak gerekir. 15. yıl coşkusunu, Burak Sezen’in sunduğu 7. BAYÜ çocuk şenliğinde çocuklarımızla paylaştık ki onu tam anlamıyla hissedelim. Cumhuriyetimizin geleceği olan Türkiye Yüzyılı vizyonu sayesinde tüm mefkure ve değerlerimiz, minik ellerde inançla tutulan bayraklar gibi hep yüksekte olacak." ifadelerini kullandı.

15. yıl kuruluş etkinliklerinin ilk gününde başlayan BAYÜ ses yarışması elemeleri ikinci günde de devam ederken, Avrupa turu ödülü için yarışan öğrenciler birçok geleneksel türküyü özgün yorumlarla icra etti.

Günün son etkinliğinde ise, BAYÜ halı saha futbol turnuvası elemeleri start aldı. Öğrenci takımları arasındaki grup mücadelelerine sahne olan elemeler, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan final müsabakalarına kadar kıyasıya rekabetle devam edecek.

15. yıl etkinliklerinin üçüncü günü, öğrencilerin geleneksel binicilik ve cirit kültürünü tecrübe edeceği Geleneksel Atlı Spor Gösterisi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Oyunu ve gelenekselleşen 6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri ile devam edecek. 6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödüllerinin önemine dikkat çeken Rektör Türkmen, "Ülkemizin Dede Korkut’tan bu yana nesilden nesile aktarılarak gelen değer mirasına yeni değerler katan önemli şahsiyetlerini taltif etmeyi kurumsal bir sorumluluk ve geleneğe dönüştürdük. Bu yıl, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tarihe mâl olmuş isimler, Dede Korkut ismiyle özdeşleşecek." açıklamasında bulundu.