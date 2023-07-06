Projelerde sürecin olgunlaşması ve tam anlamıyla meyve vermesinde kurumsallığın büyük bir rol üstlendiğini belirten EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, ’’Bir şirketin sürdürülebilirliğini, yatırımın katma değerini vasıflı ve kaliteli istihdamın oluşmasında en büyük rol sahibi kurumsallık oluyor” dedi.

EB Dijital Ajans firma yöneticisi Ertuğrul Baysak, kurumsallığın önemi hakkında bilgi verdi. Sektör paydaşlarının hepsinin ayrı bir heyecan ve vakur bir duruşla yeni yatırım ile projeler gerçekleştirdiğini aktaran Baysak, ’’İlgili projelerde sürecin olgunlaşması ve tam anlamıyla meyve vermesinde kurumsallık büyük bir rol üstleniyor. Burada şirketin sürdürülebilirliğini yatırımın katma değerini vasıflı ve kaliteli istihdamın oluşmasında en büyük rol sahibi kurumsallık oluyor. Uzun soluklu işletmelerin sırrı kurumsallıktır. Tüm proje danışanlarımızın sorunlarını dinleyip en uygun kurumsal kimlik oluşması adına kuruluşunuza özgü çözümler sunuyoruz. Dolayısıyla puzzlenin eksik parçası da tamamlanmış oluyor” diye konuştu.

İlgili konularda şirketlerin ilerleyen süreçlerde danışmanlık hizmetinin yetersiz kaldığını gördüklerinde şirketin kontak mekanizmalarıyla bir arya gelip bunu kendi bünyelerinde devam etmelerini sağladıklarını aktaran Baysak, ’’Bu da sürecin sürdürülebilirliğindeki en büyük adım. Özellikle aile şirketlerimizde bu husus çok önemli liyakat ve karter sisteminin harmanıyla ortaya çıkan bu durum üreticisinden son kullanıcısına katma değeri yüksek bir ürün ulaşmasını sağlıyor. Şirketlerimiz, kurum ve kuruluşlarımız yıl ortası ve yıl sonu hedeflerine en erken şekilde yerinde ve verimli ulaşmasında kurumsallık gereklidir. Tavsiye edilen süreçler test edilmiş sonuç alınmış riski en aza indirgenmiş yollardır. Kurumsallık süreci bir bütündür ve şirketin duvar renginden online mecradaki tasarım karaketerine kadar tümüyle ele alınmalıdır” şeklinde konuştu.