Sağlıktan sanayiye, hizmetten pazarlamaya tüm sektörlerin teknolojiye ayak uydurmaya ve kendisini günden güne geliştirip değiştirmeye devam etiğini vurgulayan EB Dijital Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Baysak, “Dijital dönüşüm iş dünyasının vazgeçilmez bir aracı haline geldi” dedi.

EB Dijital Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Baysak, dijital dönüşümün iş dünyası üzerindeki önemine değindi. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tüm sektörlerin kendini yenileme ve geliştirme çabasıyla şekillendiğini aktaran Baysak, bu dönüşümün işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijitalleştirerek yeni döneme adapte olmalarını sağladığını söyledi.

Dijital dönüşümünün önemine değinen Baysak, “Bununla birlikte, etkili bir dijitalleşme için belirlenen stratejilere ve süreçlere sahip olmak büyük bir önem taşıyor. Bu sürecin başarısı, toplanan verilerin etkili bir şekilde kullanılmasına dayanıyor ve işletmelerin deneyimlerini iyileştiriyor. Ayrıca, doğru stratejiler ve süreçlerle çalışan işletmeler, performanslarını artırarak rekabette öne çıkıyorlar. Bu nedenle, dijital dönüşüm iş dünyasının vazgeçilmez bir aracı haline geliyor ve işletmelere sadece büyümekle kalmayıp, aynı zamanda daima rekabetin önünde olma fırsatı sunuyor” diye konuştu.

“Dijitalleşme, işletmenin büyümesine katkı sağlar”

Sağlıktan sanayiye, hizmetten pazarlamaya tüm sektörlerin teknolojiye ayak uydurmaya ve kendisini günden güne geliştirip değiştirmeye devam etiğini vurgulayan Baysak, “Dijitalleşme sürecini, bir işletmenin günden güne gelişen teknoloji ve dijitalleşmeyi iş hayatına entegre etme süreci olarak tanımlayabiliriz. Bu süreç, işletmelerin ürün ve hizmetlerini dijitalleştirmesi ve bu yeni döneme ayak uydurması anlamına gelir. Etkili bir dijitalleşme için işletmelerin belirli stratejilere ve süreçlere sahip olmaları büyük önem taşır. Bu stratejiler ve süreçler, teknolojiyi iş hayatına entegre etmeyi kolaylaştırarak manuel ve verimsiz süreçlerin yerini hız ve kolaylıkla doldurur. Dijitalleşme, toplanan verilerin en etkili şekilde kullanılmasını sağlayarak düzenli bir sistem oluşturur. Bu sistem, sürecin en verimli şekilde yönetilmesini sağlar. Dijital dönüşüm, bir işletmenin tüm alanlarını kapsar, bilgi ve kaynakları bir araya getirerek deneyimleri iyileştirir. Dijital dönüşümün temel unsurlarından biri, belirlenen stratejiler ve süreçlerdir. Müşteri ihtiyaçlarına uygun stratejiler belirlemek, şirketi her zaman bir adım öteye taşır. Dijitalleşme, depolanan verilerin daha kişiselleştirilmiş ve faydalı hale getirilmesiyle işletmenin büyümesine katkı sağlar” şeklinde konuştu.

“Dijital dönüşüm verimliliği artırırken karlılığı da artırır”

Dijital dönüşümün bir işletmenin dijitalleşmesi anlamına geldiğini dile getiren Baysak, “Bu dönüşüm, teknolojiyi iş hayatına entegre ederek çalışanlar ve şirketler için dijital kültür oluşturur. Bu sayede, teknolojiye ayak uydururken çalışanların beceri ve dijital kültürlerini artırır. Sonuç olarak, dijital dönüşüm verimliliği artırırken karlılığı da artırır. Doğru stratejiler ve süreçlerle çalışan işletmeler, performanslarını yükseltirken üretkenliklerini artırırlar. Dijital dönüşüm, işletmenin büyümesi için kritik bir unsurdur, çünkü doğru veri ve bilgileri entegre ederek ekip üyelerinin iş yükünü hafifletir ve üretkenliği artırır. Bu nedenle, dijital dönüşüm modern iş dünyasının vazgeçilmez bir aracıdır. Bu sürecin başarıyla uygulanması, işletmelere sadece büyümekle kalmayıp, aynı zamanda daima rekabetin önünde olma fırsatı sunar” dedi.

"Doğru bir kurumsal kimlik oluşturmak, bir işletmenin itibarını şekillendiren önemli bir adımdır"

Kurumsal kimliğin önemine değinen Baysak, “Kurumsal kimlik, bir işletmenin dış dünyaya nasıl yansıdığını, nasıl algılandığını ve temsil ettiğini belirleyen temel bir faktördür. Doğru bir kurumsal kimlik oluşturmak, bir işletmenin itibarını şekillendiren önemli bir adımdır. Bu aşamaların titizlikle yönetilmesi, işletmenin uzun vadeli başarısını etkileyen kritik bir faktördür. İşletmeler ve pazarlar sürekli değişiyor. Bu nedenle, kurumsal kimliği zamanla gözden geçirme ve gerekirse güncelleme esastır. Değişen ihtiyaçlar ve trendler doğrultusunda, kurumsal kimliğin revize edilmesi işletmeyi rekabetçi ve güncel tutar. Sonuç olarak, bir işletmenin başarılı olabilmesi için doğru bir kurumsal kimliğe sahip olması kritik bir öneme sahiptir. Bu aşamaların her biri büyük bir dikkat ve özenle yönetilmelidir, çünkü kurumsal kimlik, işletmenin dış dünyaya nasıl göründüğünü ve algılandığını belirlerken, aynı zamanda müşterilerle olan ilişkinin temelini oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Ajans olarak bölgemizden bu nitelikte bir hizmeti sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

EB Dijital Ajans olarak nitelikli ve özgür ruhlu ekiple müşterilere tüm bu süreçleri sunduklarını aktaran Baysak, "En optimum deneyimleri yaşatıyoruz. Öncelikli görevimiz müşterilerimizin markalarını sürekli gündemde tutarak kendilerine sadece kar sağlamak değil markalarının özgün hikayesini oluşturmak. Teknolojinin ve Türkiye’nin yüzyılı olan bu asırda şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına dijital imaj oluşturabilmek ve üreten ülke konumuyla ürünümüzü pazarında diğer ürünlerden bir kaç adım önde ve katma değeri yüksek bir durumda görebilmek hepimiz adına mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. Bu vesile ile ajans olarak bölgemizden bu nitelikte bir hizmeti sunmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.