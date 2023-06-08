Yerli ve milli projelerin öncüsü olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten EB Dijital Ajans Firma Yöneticisi Ertuğrul Baysak, “Başlamış olduğumuz bu yolda ana temamız tabi ki Türkiye Yüzyılıdır” dedi.

Elazığ’da EB Dijital Ajans, yapay zeka ve webde dijitalleşme üzerine çalışmalarını devam ediyor. ‘Türkiye Yüzyılı’ mottosu ile AR-GE faaliyetlerini sürdüren EB Dijital Ajans Firma Yöneticisi Ertuğrul Baysak ve yönetim kurulu, Elazığ milletvekilleri ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bir araya geldi. Devam eden projeleri anlatan Baysak, ana temalarının Türkiye yüzyılı olduğunu ifade etti.

Teknolojinin önemine değinen Baysak, "Günümüz teknolojisinde büyük yeri olan yapay zeka ve Webde dijitalleşme hamlesine destek olarak, yerli ve milli projelerin öncüsü olabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş’ı ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz esnasında vekillerimize ve genel müdürümüze geliştirilebilir yenilikçi AR-GE’si tamamıyla bizlerle ait olan projelerimizden bahsettik. Bununla beraber EB Dijital Ajans olarak her gün bir adım daha ileriye mottosuyla çıktığımız bu yolda ilgili projelerimizin sunumlarını ve açıklamalarını elimizden geldiğince duyurmaya devam edeceğiz. Mevcut projelerimizin gerçekleşmesini sağlayabilecek tüm paydaşlarımıza desteğe hazırız. Konuyla alakalı olarak başlamış olduğumuz bu yolda ana temamız tabi ki ‘Türkiye Yüzyılı’dır. Bununla beraber tüm sektör paydaşlarımızın birlikte çalışma ve proje yönetimi hususunda desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.