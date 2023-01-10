Bayrampaşa Belediyesinin özellikle kadın ve çocukların güvenle kullanabilecekleri şekilde tasarladığı yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu projesi başarıyla tamamlandı. Tüm yaş grupları için ön kayıtların yoğun olarak devam ettiği tesiste yüzme eğitimleri çok yakında başlıyor.

Bayrampaşa Belediyesinin özellikle kadın ve çocukların güvenle kullanabilecekleri şekilde tasarladığı yarı olimpik yüzme havuzu ve spor salonu projesi başarıyla tamamlandı. Tüm yaş grupları için ön kayıtların yoğun olarak devam ettiği tesiste yüzme eğitimleri çok yakında başlıyor.

Kocatepe Mahallesi Semih Erden Spor Kompleksi’nin yanına inşa edilen, toplam 2 bin 500 metrekarelik alana sahip 3 katlı tesis; 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonu ve kafeden oluşuyor. Bayrampaşa’da ikamet eden tüm vatandaşlar yüzme havuzuna kayıt için başvurabiliyor. Başvurular Bayrampaşa Belediyesi’nin resmi web sayfasından online olarak yapılabiliyor.

Başkan Aydıner: "Söz verdiğimiz gibi"

Söz verdikleri her bir projeyi bir bir hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi, önce Kadın Yaşam Merkezimizi hizmete sunduk. Şimdi de özellikle kadın ve çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri şekilde projelendirdiğimiz Yüzme Havuzumuzu hizmete sunmuş bulunuyoruz. Her iki projemiz de ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı’nda da ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.