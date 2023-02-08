Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılmasına destek olmak için hazırladığı mobil aşevi ve yardım tırını dualarla yola çıkardı. Belediye Başkanı Atila Aydıner, deprem bölgesine 20’ye yakın tır ile malzeme gönderdiklerini ifade etti.

Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremin yaralarının sarılmasına destek olmak için hazırladığı mobil aşevi ve yardım tırını dualarla yola çıkardı. Belediye Başkanı Atila Aydıner, deprem bölgesine 20’ye yakın tır ile malzeme gönderdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Vakfı, Elbistan ilçesindeki afetzedeler için hazırladığı mobil aşevi ve yardım tırını dualarla uğurladı.

“Bu yemek tırımızla Balkan Coğrafyasında yemek dağıttık”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “20’ye yakın tırı malzemeler ile doldurduk. O bölgedeki mağdur durumda olan yıkılmış, perişan olmuş o bölgedeki insanlarımıza ulaştırmak üzere hazırladık. Şu anda Semih Erden Spor Kompleksimizin salonu malzemeler ile dolu. Biraz önce otobüsleriyle, kamyonlarıyla, araçlarıyla, evlerindeki ısıtıcılara kadar yiyecek, giyecek, elbiselerine kadar yorgan ve battaniye gibi. Biz de tırlarımızla bu malzemelerle doldurup deprem bölgesine göndereceğiz. Buradaki yemek tırımız önemli bir tır. Bu yemek tırımızla Balkan Coğrafyasında yemek dağıttık” dedi.

“İlk günden itibaren hazırlık çalışmasına giriştik”

Depremin ilk anından itibaren hazırlık yaptıklarını söyleyen Bayrampaşa Vakfı Başkanı Kemal Oğuz Kıdıl, “Bayrampaşa Vakfımız Balkanlar’dan ülkemizde meydana gelen bu anlara hazırlık yapan bir vakıf. Bu vakfımızda günlük 2 bin - 3 bin kişiye yemek veriyoruz. Bugün de vakfımızın mobil seyyar mutfağı ile birlikte ilk günden itibaren hazırlık çalışmasına giriştik. Bugün seyyar aşevimizi bir gıda tırımızla birlikte belediyemizin tahsis ettiği otobüsle birlikte 20 arkadaşımızla Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine göndereceğiz. Rabbim kaza - bela vermesin” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçesine gönderilen günde 18 saat çalışarak 3 öğün boyunca 10 bin kişiye sıcak yemek hizmeti vereceği öğrenildi.