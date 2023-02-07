Tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgesine yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Bayrampaşa Belediyesi de ilk etapta İSTOÇ esnafı ile birlikte Hatay ve Adıyaman’a 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Tarihinin en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan Türkiye yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem bölgesine yurdun dört bir yanından yardımlar gönderiliyor. Bayrampaşa Belediyesi de ilk etapta İSTOÇ esnafı ile birlikte Hatay ve Adıyaman’a 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Bayrampaşa Belediyesinin AFAD ve Bayrampaşa Kaymakamlığının koordinesinde yürüttüğü yardım kampanyasına 7’den 70’e tüm Bayrampaşa destek olmaya devam ediyor. Duyarlı vatandaşların destekleri ile Bayrampaşa ve Mega Center esnafının katkılarıyla bugün de insani yardım malzemesi dolu 5’ten fazla tırın deprem bölgesine gönderilmesi hedefleniyor.

Tırları uğurlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülke ve millet olarak tarifsiz bir hüzün içindeyiz. Yaraları sarmak için Bayrampaşa’da da tek yürek olduk. İlk etapta arama kurtarma ekibimizi ve 2 tır malzemeyi deprem bölgesine gönderdik. Ortak temennimiz can kayıplarının artmaması. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremlerden olumsuz etkilenen kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar, 9 Şubat Perşembe günü saat 18.00’e kadar, pil, el feneri, uyku tulumu, battaniye, ısıtıcı, çadır, bot, atkı, eldiven, yün çorap, bebek bezi, temizlik malzemeleri ve powerbank ile hazır gıda ürünlerini Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi 50. Yıl Caddesi’nde bulunan Semih Erden Spor Salonu’na ya da mahalle muhtarlıklarına ulaştırabilecekler.