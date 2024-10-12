Bayrampaşa’da alkollü olduğu iddia edilen ve yolun ortasına yatan adama otomobil çarptı. Arabanın çarpması sonrası yaralanan şahsın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Ekim saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, alkol aldıktan sonra yolun ortasına yattı. O esnada seyir halindeki bir sürücü, şahsı son anda fark edip yavaşlarken, arkadan gelen başka bir otomobil, alkollü şahsa çarparak üzerinden geçti. Çarptıktan sonra aracından inen sürücü yerde yatan şahsı gördü. Sürücü daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, alkollü olan kişinin ayakta duramadığı daha sonra da yere yattığı görüldü. Bir başka araç sürücüsünün alkollü kişiyi görüp yavaşladığı, yerde yatan adamı fark etmeyen bir başka araç sürücüsünün de şahsa çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Görüntülerde araçtan inen sürücünün polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği de kaydedildi.

Yaşanan olay sonrası çarpan otomobil sürücüsün serbest bırakıldığı öğrenildi.