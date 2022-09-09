Bayrampaşa’da bir sitenin içerisinde bulunan binada elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda insan mahsur kaldı.

Bayrampaşa’da bir sitenin içerisinde bulunan binada elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çok sayıda insan mahsur kaldı.

Yangın, bugün saat 00.30 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin içerisindeki binanın bodrum katında çıktı. Elektrik panolarından kaynaklı çıkan yangının dumanı binanın en üst katına kadar sirayet etti. Aralarında bebek ve yaşlıların bulunduğu çok sayıda insan dairelerinde mahsur kaldı.

Binada yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Evcil hayvanlar ve çok sayıda insan mahsur kaldı

Çıkan yangın sonucu dumanın tüm katlara sirayet etmesiyle dairelerde yaşayan insanlar ve evcil hayvanlar mahsur kaldı. İtfaiyenin verimli çalışmaları sonucu mahsur kalanlar kurtarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin sosyal medya hesabından yangına ilişkin yapılan açıklamada, “Bayrampaşa Tuna Caddesi’nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Yangın ile ilgili çalışmalar devam ediyor.