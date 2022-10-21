Bayrampaşa’da 7 ülkeden 20 takımın katıldığı Uluslararası Futbol Turnuvası başladı. 200 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün devam edecek.

Bayrampaşa’da 7 ülkeden 20 takımın katıldığı Uluslararası Futbol Turnuvası başladı. 200 sporcunun katıldığı turnuva 3 gün devam edecek.

Bayrampaşa’da Türkiye, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Polonya ve Sırbistan’dan 2O takımın katılımı ile “Uluslararası İstanbul Cup Futbol Turnuvası” başladı. Müsabakaya 12-14 yaş arası 200 sporcu katıldı. Ülkeler arası dostluk ve kardeşliğin pekişmesinin amaçlandığı turnuva pazar günü sona erecek.

“Savaşlar dursun, gelin birlikte spor yapalım”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, turnuvanın anlamlı bir organizasyon olduğunu belirterek, “Dostluğu, kardeşliği, spora olan sevgiyi, muhabbeti dünya ülkelerini 7 ülkeden gelen futbolcularımızla birlikte Bayrampaşa’dan haykırarak savaşa önce hayır diyoruz. Futbol, centilmenlik, dostluk ve kardeşlik, özellikle dil, din, ırk, mezhep fark etmeden bütün herkesin bir araya geldiği evrensel bir spor dalı. Biz burada uluslararası spor müsabakasını gerçekleştirmek için Bosna Herkes, Makedonya, Kosova, Polonya ve diğer ülkelerden gelen sporcu kardeşlerimizle uluslararası bir futbol turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Bayrampaşa futbolun, basketbolun, voleybolun, karate gibi spor dallarının merkezi, bize böyle bir teklif geldiğinde hayhay dedik. Onlar da biliyorlar ki Bayrampaşa’da iyiler çıktı, onların başında Arda Turan, Necip Uysal, Semih, Erden, Hidayet Türkoğlu, Mete Gazoz gibi enlerin bulunduğu yer burası. Bu nedenle uluslararası turnuvanın da Bayrampaşa’da olması gerekiyordu. Buradan sesleniyoruz savaşlar dursun, gelin hep birlikte futbol oynayıp spor yapalım. Birbirimizle birlikte sevgiyi, dostluğu, huzuru, kardeşliği Bayrampaşa’dan Türkiye’ye, oradan tüm dünyaya yayınlayalım” ifadelerini kullandı.

“Heyecanlıyım”

Sporculardan Aras Ünal heyecanlı olduğunu söyleyerek, “İyi takımlar var. Burada olmak mutluluk veriyor. Bayrampaşa’yı simgelemek için güzel bir turnuva oldu, diğer takımlarla oynamak açısından şans. Ülkemizi gezip kültürümüzü görüyorlar. Bu açıdan da güzel oluyor" dedi.