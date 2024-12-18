Bayrampaşa’da 2 kişinin, mangal yakarken yaslandıkları telin kopması sonucu beton zemine düştükleri anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı otobüs otoparkında önceki gece meydana gelen olayda iddiaya göre, Uğur Bolat ve Halil Doğan, Ferhatpaşa Caddesi üzerinde tellerle çevrili alanda alkol almış, mangal yakmaya çalışan iki kişi, tellerin kopması dengelerini kaybederek aşağıya düşmüştü. Yaklaşık 10 metreden beton zemine çakılan 2 arkadaş hayatını kaybetmişti.

Feci olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

2 arkadaşın mangal yakarken telin kopması sonucu yere düştükleri anları güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde 2 kişinin yere düştükleri görülüyor.