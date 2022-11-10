Bayrampaşa’da bir kişi otomobiline binerken, minibüsten açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da bir kişi otomobiline binerken, minibüsten açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kaçtı. Saldırı anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa Şehir Parkı Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tayfun Dayan park halindeki otomobile binmek istedi. Bu sırada otomobilinin arka tarafında bekleyen gri minibüs Tayfun Dayan’ı doğru harekete geçti. Minibüste bulunan 2 kişi Dayan’a ateş açarak kaçtı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan Dayan, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tayfun Dayan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde Dayan’ın aracına doğru gittiği, bu sırada minibüsteki saldırganların Dayan’a ateş açtığı görülüyor.