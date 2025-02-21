İstanbul Bayrampaşa’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışında yolda kalan polis aracını vatandaşlar iterek kurtardı. Sonrasında vatandaşlar ve polis arasında kartopu oynadığı o anlar renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bayrampaşa’da bazı araçlar yolda kaldı. Kar yağışı nedeniyle yolda kalan polis aracına vatandaşların gitmesi için destek verildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Bayrampaşa’da Sokak ortasında vatandaş ve polis memurlarının kartopu oynadığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.