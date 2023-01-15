Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olan Kestane Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara kendi elleri ile kestane ikram eden Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Halkının güzel gönlüne giriyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi tarafından geleneksel olan Kestane Festivali renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlara kendi elleri ile kestane ikram eden Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Halkının güzel gönlüne giriyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde her yıl düzenlenen Kestane Festivali Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesindeki Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi. Festivale Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Festivalde mangalda pişirilen kestanelerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Belediye Başkanı Atila Aydıner kestane tezgâhının başına geçerek kestane pişirilmesine yardım etti. Aydıner daha sonra pişirilen kestaneleri vatandaşlara ikram etti.

“Kışın içimizi ısıtacak en güzel kestanedir”

Festivalde konuşan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Yenir bir festivalimiz olacak. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Basın mensuplarına festivalimizi açıklayacağız. Her ay dolu dolu festivallerle 2023 seçimlerine kadar, 2024’e kadar emin adımlarla, festivallerle, gençlerle birlikte durmak yok çalışmaya devam sloganımızla yolumuza devam edeceğiz. Kışın içimizi ısıtacak en güzel kestanedir. Bugün burada Bayrampaşa Halkının güzel gönlüne giriyoruz” dedi.

Festivalin müzik kısmında da Batı Karadeniz Yöresinin türkülerini söyleyen sanatçılar sahne aldı.