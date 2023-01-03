Bayrampaşa’da otomobil ile sebze taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bayrampaşa’da otomobil ile sebze taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Murat D. kontrolündeki 34 DL 4258 plakalı sebze yüklü kamyonet ile aynı yönde seyir halinde olan Emre A. hakimiyetindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, savrulan kamyonet çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi.

Kaza sonrası kamyonet ve otomobil içinde bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazada yaralan, Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V., Beritan A., tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyonetten yola dökülen sebzeler belediye temizlik ekipleri tarafından temizlendi. Bariyerlere çıkan kamyonet ise vinçle indirilerek olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik kaza yerinin temizlenmesinin ardından tamamen açıldı.

Öte yandan 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.