İlçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sanat odası, spor ve seminer salonu, çocuk etkinlik alanı ve kafeteryası bulunan merkezde birden çok hizmet aynı anda veriliyor.

İlçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Sanat odası, spor ve seminer salonu, çocuk etkinlik alanı ve kafeteryası bulunan merkezde birden çok hizmet aynı anda veriliyor.

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki kadınların sosyal hayatını zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiği Kadın Yaşam Merkezini Terazidere Mahallesi Esenler Caddesi’nde hizmete sundu. Yaklaşık 450 metrekarelik bir alana sahip 2 katlı merkezde sanat odası (resim-heykel), spor ve seminer salonu, çocuk etkinlik alanı ve kafeterya bulunuyor. Böylece birden çok hizmet aynı anda verilebiliyor.

“Söz verdiğimiz gibi bu projemizi de başarıyla tamamladık”

Projenin kadınlar için hayırlı olmasını dileyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Söz verdiğimiz gibi bu projemizi de başarıyla tamamladık. Yaşamın her anında bizleri onurlandıran, sabırla kutsal annelik görevini omuzlayan; sevgisini, şefkatini ve emeğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen tüm hanım kardeşlerimizin faydalanacakları ve her konuda destek alabilecekleri Kadın Yaşam Merkezi projemizi hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.