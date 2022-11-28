Bayrampaşa’daki kafede bir grup, kavgalı oldukları gençlere saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’daki kafede bir grup, kavgalı oldukları gençlere saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bayrampaşa’daki bir kafeteryada dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, aralarında husumet olan grubu bir kafeteryada otururken gördü. Bir anda ortalık karıştı. Gençler kafede oturan gruba saldırdı. Kavgada sandalyeler havada uçuştu. Bu sırada kafede oturanlar da kaçtı. Gruplar bir süre sonra dağılırken, kavga anları ise kameraya yansıdı.