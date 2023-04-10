Bayrampaşalı lise öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına 3 bin 500 fidan dikti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Gençlik Meclisi işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Atila Aydıner de katılarak gençlere destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren canlar, Bayrampaşa’da unutulmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Gençlik Meclisi işbirliğinde Afet Gönüllüleri Fidan Dikim Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Bayrampaşalı lise öğrencileri, deprem şehitleri anısına 3 bin 500 fidanı Arnavutköy Orman Ağaçlandırma Sahası’nda toprakla buluşturdu. Etkinliğe Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Orman Bakanlığı yetkilileri ile Bayrampaşa Gençlik Meclisi üyeleri de katıldı. Deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları anmak ve ülkedeki deprem gerçeğini unutturmamak amacıyla oluşturulan hatıra ormanın ilk fidanlarını Kaymakam Şenel ile Başkan Atila Aydıner gençlerle birlikte dikti.

Bayrampaşalı gençlerin afetler konusunda oldukça duyarlı olduğunu belirten Başkan Atila Aydıner, “Sevgili gençlerimizi bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden canlarımızın anısına binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Bu vesileyle deprem şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum. Depremlerde kaybettiğimiz canlarımızın acısını yüreğimizde hissederken, gençlerimizle birlikte, depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.