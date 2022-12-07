İstanbul Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin altında kalarak bacağı ezildi. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Bayrampaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, kamyonetin altında kalarak bacağı ezildi. Kazada ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, caddede gelinlik mağazası bulunan Ayten Çağırtekin, yolun karşısına geçmeye çalışırken markete mal taşıyan kamyonet ilerlemeye başladı. Kadının yola çıktığını görmeyen kamyonet sürücüsü, Ayten Çağırtekin’e çarptı. Kamyonetin altında bacağı ezilen kadın ağır yaralandı. Kazanın nasıl olduğunu anlamayan kamyonet sürücüsü ise donakaldı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

“Araç altına aldı, ayaklarını ezdi”

Yaşananları anlatan Seyit Seyitoğlu, “Kaza anını görmedik. Araba bir kadına çarptı. Araç altına aldı, ayaklarını ezdi. Biz gelip baktığımızda yerde yatıyordu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumunu bilmiyoruz. Polis ekipleri de geldi. Allah yardımcısı olsun. Kadının bilinci açıktı. Ayakları ezilmişti. Buradaki bir esnafın annesi olduğu söylendi. Şoför olayı gördüğünde donup kaldı. Araç bir kamyondu” dedi.