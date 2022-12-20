Bayrampaşa’da bir kişinin çivili sopayla darp edilerek komalık olmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıktı. Darp edilen şahsın, daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istediği öne sürüldü.

Bayrampaşa’da bir kişinin çivili sopayla darp edilerek komalık olmasıyla ilgili olayın detayları ortaya çıktı. Darp edilen şahsın, daha önce aralarında husumet bulunan kişiyi, kişisel bilgilerini ve fotoğraflarını sosyal medyada paylaşacağını söyleyerek para istediği öne sürüldü.

Olay 17 Mayıs’ta Bayrampaşa’da bulunan Sebze ve Meyve Hali’nde bulunan bir büfede meydana gelmiş, Agit İnan ile Feyyaz Uyanık büfede kahvaltı ederken Uyanık’la aralarında husumet bulunan Hayrettin Kitmur ve akrabaları içeri girmiş; Uyanık’ı feci şekilde darp etmişlerdi. Olayın ardından Hayrettin Kitmur, Necip Kitmur, Mehmet Kitmur, Ramazan Kitmur gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Hayrettin Kitmur’un ifadesinde meyve ve sebze ticareti ile uğraştığını ve bu nedenle çeşitli illerde iletişiminin olduğunu söylediği öğrenildi. Hayrettin Kitmur, ifadesinde kendisine ait kişisel bilgi ve özel fotoğrafların Mersin’de ikamet eden Muhammet Giray isimli şahıs tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılmakla tehdit edilip para istenilmesi üzerine şikayetçi olduğunu söyledi.

"Amca oğlu ile darp ettik"

Hayrettin Kitmur, ifadesinin devamında Muhammet Giray ile konuştuğunu fotoğrafları Feyyaz Uyanık’ın servis ettiğini öğrendiğini öne sürdü. Feyyaz Uyanık’ın fotoğraflarını tehdit yolu ile yayınlayacağını iddia eden Hayrettin Kitmur, hal içerisindeki büfede Feyyaz Uyanık’ı gördüğünde kendisine ait bilgi ve fotoğraflarını niye başkalarına verdiğini sorduğunu iddia etti. Kitmur, Uyanık’ın kendisinden yine para istediğini ve vermediği taktirde tekrar fotoğrafları paylaşacağını söylemesi üzerine sinirlendiğini, ardından amcasının oğluyla birlikte Uyanık’ı darp ettiklerini ve sonradan olay yerine gelen akrabalarıyla ayrıldıklarını iddia etti.

Şüphelilerin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.