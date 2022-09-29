Bayrampaşa Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile Bilim ve Teknoloji Festivali yapıldı. Öğrenciler Robotik Kodlama, Biyoteknoloji gibi atölyelerde bilgiler alıp uygulamalarda bulundu.

Bayrampaşa Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile Bilim ve Teknoloji Festivali yapıldı. Öğrenciler Robotik Kodlama, Biyoteknoloji gibi atölyelerde bilgiler alıp uygulamalarda bulundu.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi ve TÜBİTAK işbirliği ile Bilim ve Teknoloji Festivali Bayrampaşa’da gerçekleştirildi. Festivalde Robotik Kodlama, 3D Tasarım, Sensor Teknolojisi, Elektrik- Elektronik, Biyoteknoloji, Sürdürülebilir yaşam gibi çok sayıda atölye yer aldı. Etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’de katıldı. Öğrenciler Biyoteknoloji atölyesinde vücudun kasları ve işleyişleriyle ilgili bilgiler alıp gözlemlerken, Matematik-Geometri atölyesinde görsel hafıza ve becerilerine yönelik oyunlar oynadı. 3D Tasarım atölyesinde kalemlerle şekil çıkarttıktan sonra Robotik Araba simülasyonunda araba sürüş deneyimi kazandı.

“Sürekli ödül alan bilim merkeziyiz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, öğrencilere güvendiğini dile getirerek, “Bugün burada öğrencilerimizin katılımıyla Bilim ve Teknoloji Merkezimizin açılışını yapıyoruz, öncelikle TÜBİTAK’la yaptığımız ortak projelerde sürekli ödül alan bilim merkeziyiz. Bayrampaşa Belediyesi olarak 15 yıldır bu merkezde yüzlerce, binlerce yavrumuzu bilimsel aktivitelerde buluşturduk, çocuklarımızın hazırladığı özel projelerin önünü açtık, TÜBİTAK, üniversite ve diğer yarışmalara yavrularımızı göndererek dereceler elde ettik. Bu vesileyle bütün öğrencilerimi yürekten kutluyorum, Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi olarak bu yıl başarılı bir şekilde TEKNOFEST diye tabir ettiğimiz festivalimizi büyütüp geliştirmek. Nasıl ki Selçuk Bayraktar’ın ortaya koymuş olduğu ve Cumhurbaşkanımızın özellikle iştirak etmiş olduğu TEKNOFEST’in bugün burada küçük minyatürü de olsa ona benzer bir festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok keyif aldım”

Öğrencilerden Nisanur Kazancı, mutlu olduğunu belirterek, “Etkinliklere katıldım yoğunluk bölümüne gittim bayağı bir gezdim eğlenceliydi. Küplerle şekiller, iskelet yaptık, kutulardaki güzel kokuları aldık, ayraç yaptık güzeldi” dedi.

“Herkes çok ilgili”

Hande Şenyüz, festivalin öğrencilerin dikkatini çektiğini ifade ederek, “Bugün iki farklı proje sunuyoruz her gün farklı şekilde devam edeceğiz. Bugünkü projemiz kapalı alanlarda yer tespitiyle alakalı aynı zamanda interaktif şekilde yaptığımız görüntü algılayarak aktivite oyun sistemimiz var. Hangi duygu içinde yüzdelik olarak bulunduğunu, ve buna dair hangi aktiviteleri yapmak isteyeceğini sunan bir öneri sistemi var. Bunların hepsi verilerle sağlamış durumlar ve öğrenciler öneri sunabiliyor. Öğrencilerin dikkatini çekti herkes çok ilgili keyifle geldiler buraya” şeklinde konuştu.