Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 45 bin metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Otopark bölümü tamamlanan projeyle ilgili mühendislerden bilgi alan Başkan Aydıner, "Betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi hızla tamamlıyoruz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 45 bin metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Millet Bahçesi projesinin inşaatında incelemelerde bulundu. Otopark bölümü tamamlanan projeyle ilgili mühendislerden bilgi alan Başkan Aydıner, "Betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi hızla tamamlıyoruz" dedi.

Kartaltepe Mahallesi’ndeki eski Pancar Motor Fabrika alanında yapımı hızla devam eden, toplam 45 bin metrekarelik Millet Bahçesi’nde; zemin altı otopark, tematik bahçeler, çocuk oyun, etkinlik ve pilates alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, koşu parkuru, müze ve kütüphane, biyolojik gölet, kuru havuz, çim amfiler, millet kıraathanesi ve gül bahçesi yer alıyor. Otopark bölümü tamamlanan projenin 2024 yerel seçimlerinden önce tamamlanması hedefleniyor.

Bugüne kadar dinamik bir ruhla proje üstüne proje geliştirdiklerini belirten Başkan Atila Aydıner, "Betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. Söz verdiğimiz gibi toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi tamamlıyoruz. Bu projemiz için ‘ustalık eserimiz’ diyebiliriz. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşamına büyük renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak ve ilçemiz Bayrampaşa da Millet Bahçesi’yle anılacak" dedi.