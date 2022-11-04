İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Meyve-Sebze Hali’nde kayıt dışı kasaları toplatmak isteyen Hal Müdürlüğü personeli ile kasa sahipleri arasında tartışma yaşandı. Boş kasalarını teslim etmek istemeyen kişiler, mallarını ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Meyve-Sebze Hali’nde kayıt dışı kasaları toplatmak isteyen Hal Müdürlüğü personeli ile kasa sahipleri arasında tartışma yaşandı. Boş kasalarını teslim etmek istemeyen kişiler, mallarını ateşe verdi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bayrampaşa Meyve-Sebze Hali’nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre kayıt dışı kasaları hale getiren kişiler ile hal yönetimi arasında tartışma çıktı. Hal yönetimi personeli, kayıt dışı kasaları toplatmak istedi. Bu duruma sinirlenen kişiler, içi boş olan kasalarını ataşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Çevik kuvvet ekipleri hal çevresinde güvenlik önlemi alarak olayı yatıştırırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kasa sahipleri zararlarının karşılanmasını istedi.

“Benim 700 bin TL malımı aldılar”

Yaşananları anlatan Hüseyin Güler, “Sepet işi yıllardır yapılıyor. Belediye ikide bir kağıt getirip sepetin yasak olduğunu dile getiriyor. Yasal değil. İkide bir mallarımızı gasp ediyorlar. Kanser içeriyorsa kartona ya da sandığa geçsinler. Mallarımızı gasp edip İSTAÇ bölgesine koyup, orada malları satıp paraları alacaklar. Benim 700 bin TL malımı aldılar. Biz köylüye mal vermezsek nasıl mal koyacak. Köylü nasıl geçinecek. Burada 3 bin insan çalışıyor. Almasınlar, kazanmasınlar diye arkadaşlardan biri yandı. Onlara gideceğine yansın dedik” dedi.

“Sepetleri yakıp paramparça ederdim, ettim”

Kasaları ateşe veren Murat Öztürk, “Bu baktığınız yer üç yere ait. İSPARK, İSTAÇ ve Bayrampaşa Belediyesi. Şu an aldığı yer İSTAÇ’a ait. Buraya Hal Müdürlüğü müdahale ediyor. Hal Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Burada ne işi var? Ne hakkı var? Sen benim malımı çalıyorsun. Buradan kaldırmamızı söylesinler. 3 gün süre versinler. 3 gün süre verildiğine dair evrak yok. Bu sepetleri yakıp paramparça ederdim, ettim. En azından zararımız karşılansın. Şimdi köylünün parası var bende. Kim verecek?” diye konuştu.