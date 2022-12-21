Eğitime destek olmak amacıyla öğrencilere düzenli olarak burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da 3 bin 283 öğrenciye burs yardımı yaptı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bankamatik kartları törenle teslim edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Eğitim yolundaki evlatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Eğitime destek olmak amacıyla öğrencilere düzenli olarak burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da 3 bin 283 öğrenciye burs yardımı yaptı. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bankamatik kartları törenle teslim edildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Eğitim yolundaki evlatlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Her yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren Bayrampaşa Belediyesi, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı için de yapılan başvuruları değerlendirerek 3 bin 283 öğrenciye burs imkanı sağladı. Velileriyle birlikte belediye kültür salonuna davet edilen öğrencilere bankamatik kartları törenle teslim edildi.

4 milyon 91 bin TL burs verilecek

Altı ay boyunca ilkokul öğrencilerine aylık 150, ortaokul öğrencilerine 200, lise öğrencilerine ise 250 TL burs verilecek. Toplamda 4 milyon 91 bin TL burs yardımı yapılacak.

“Eğitime destek olmaya devam edeceğiz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Ülkemizin geleceği olan sevgili öğrencilerimize her yıl burs vererek destek oluyoruz. Bu yıl da geleneği bozmadık ve Bayrampaşalı toplam 3 bin 283 öğrencimize burs imkânı sağladık. Hayırlı olmasını ve güle güle harcamalarını temenni ediyorum. Bizler dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da eğitime destek olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.