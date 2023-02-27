Deprem felaketinin hemen ardından teyakkuza geçerek tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de Kahramanmaraş’a konteyner kent kuruyor.

Deprem felaketinin hemen ardından teyakkuza geçerek tüm imkanlarını seferber eden Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de Kahramanmaraş’a konteyner kent kuruyor.

Bayrampaşa Belediyesi, Kaymakamlık ve Kızılay ile birlikte Kahramanmaraş’ta konteyner kent kurmak için çalışmalara başladı. Konuyla ilgili ilk olarak Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda, Kaymakam Dr. Soner Şenel’in başkanlığında, koordinasyon toplantısı yapıldı ardından da Tayvanlı heyet ile görüşme gerçekleştirildi. Ekibiyle birlikte görüşmelere katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Depremin bölgede ve yüreklerimizde açtığı yaraları sarmak için büyük felaketin ilk saatinden bu yana tüm imkânlarımız ve ekiplerimiz ile sahadayız. Şimdi de depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a konteyner kent kuruyoruz. Acıları dindirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.