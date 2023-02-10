Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gitti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a gitti.

Türkiye, "asrın felaketi” olarak nitelenen büyük bir depremle sarsıldı. Enkaz altındaki canların kurtarılması ve yaraların sarılması için tüm kurumlar ve yetkililer seferber oldu. Depremin ilk saatinden bu yana insanların kurtarılması ve yardımların toplanarak deprem bölgelerine ulaştırılması için ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma sergileyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a gitti.

Kahramanmaraş’ta depremzedeler ile bir araya gelen Başkan Aydıner, sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş’tayız. Dertleri derdimiz, acıları acılarımız, umutları umudumuz. Bugünleri birlikte atlatacağız" notuyla paylaşım yaptı.

Bölgedeki temaslarında Başkan Aydıner’e Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tüfekçi de eşlik ediyor.