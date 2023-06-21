Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Kurban Bayramı öncesinde bayramlıkları vatandaşların evlerine ulaştırdı.

Gürsu Belediyesi gelenek haline getirdiği bayramlık dağıtımını, Kurban Bayramı öncesinde de büyük bir organizasyon ile gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne gelen başvuru ve talepleri değerlendiren ekipler 300 kişiye bayramlıklarını hazırladıktan sonra ev adreslerine kadar götürüp teslim ettiler. Ardından da bayramlarını tebrik ettiler.

Ekipler aracılığı ile vatandaşların bayramlarını tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Bayram demek paylaşmak demek, hep beraber birlikte var olanı çoğaltmak demektir. Bizler her bayramda olduğu gibi bu bayramda da vatandaşlarımızın yanındayız. Hepsinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.