Düzce Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturuyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da bin 500 çocuğu yeni bayramlıklarıyla buluşturarak gönül belediyeciliğinin örneklerden birini daha sergiliyor.

Düzce Belediyesi Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü, sosyal inceleme sonucu belirlenen ve kayıt altına alınan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bayramlık dağıtım çalışmalarına başladı. Hazırlıklarını tamamlayan müdürlük ekipleri, hayırseverlerin destekleri ile 56 mahalle genelinden toplam bin 500 çocuğu misafir ederek kıyafet ve ayakkabıdan oluşan yeni bayramlıklarıyla buluşturuyor.

Bayramlık dağıtımının arife gününe kadar tamamlanması planlanıyor.