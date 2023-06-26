Kurban Bayramı’nda ziyaretçilerine ikram etmek isteyenler ve ziyaretlerde götürmek isteyenler için İlka Şekerleme tarafından özenle hazırlanan Kardelen şekerleri vitrinlerde yerlerini aldı. Öte yandan, eşsiz lezzete sahip Bursa kestane şekeri,insan sağlığına olumlu etkileri ile de öne çıkıyor.

Kurban Bayramı’nda da ziyaretlerin vazgeçilmez hediyesi ve ikramlığı yine Bursa Kestane Şekeri olacak. Kardelen, Cardelion ve Yaylacık markalarıyla Bursa Nilüfer’de kestane şekeri üreten İlka Şekerleme’nin e-ticaret Müdürü Tolga Akgün, bayram öncesinde artan tüketici taleplerini karşılamak için yoğun mesai içinde olduklarını söyledi. Akgün, enfes lezzeti kadar insan sağlığına olumlu katkıları olan kestane şekerini hijyen ve sanitasyon kurallarına uyarak titizlikle ürettiklerini de vurguladı. Kestanenin Türk kültüründe apayrı yeri olduğunu ifade eden Tolga Akgün, “Yemeklerde lezzet verici ve kıvam arttırıcı olarak kullanılan kestane; Bursa kestane şekeri, kestane pastası, kestane püresi, kestane ezmesi gibi tatlı formlarıyla da büyük beğeni topluyor” dedi.

Bursa’nın simgesi olan kestaneyi, şeker, pasta, ezme, püre, çikolata karışımlı olarak lezzetli bir şekilde tüketicilere sunmak için modern tesislerinde işlediklerini söyleyen Tolga Akgün, “Bizim önerimiz, bayramlarda gelen ziyaretçilere kestane şekeri ikram edilmesi ve hediye olarak da kestane şekeri götürülmesidir. Kestane şekeri muadili olan çikolata ve baklavaya göre hem daha ekonomik, hem de sağlık açısından daha faydalı bir üründür” dedi. Tolga Akgün,talep edenlerin Kardelen Kestane Şekerinin 24 mağazası, yurt içindeki yüzlerce satış noktalarının yanı sıra, www.kardelen.com adresinden online sipariş ile 50 dolayında farklı ambalaj ve çeşitli formlardaki ürünlerine kolayca ulaşılabileceklerinin altını çizdi.

Kestanenin faydaları

Son yıllarda yapılan araştırmalarda kestanenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin uzmanlarca ortaya çıkarıldığını vurgulayan Tolga Akgün, kestanenin insan sağlığına faydalarını da anlattı. Akgün şu bilgileri verdi: “Kestane diğer sert kabuklu yemişlerin aksine vitamin ve mineral oranının da yüksek olmasıyla ön plana çıkıyor. Aynı zamanda yağ oranı düşük olan kestane, başta nişasta ve çeşitli şekerler olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifler,B1, B2 ve C vitaminlerini de bol miktarda içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kestane, içerdiği flavanoidler sayesinde zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlayarak kansere karşı da koruyucu etki gösteriyor. Kestane; demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller bakımından da zengin olup çok ta iyi bir potasyum kaynağı olduğu biliniyor” dedi.