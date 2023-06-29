Depremin vurduğu Hatay’da Kurban Bayramı’nın 1. gününde sokaklar sessizliğe büründü. Sokakları sessiz bir halde gören vatandaşlar, hüzünlü anlar yaşadılar.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Depremin ardından Antakya ilçesinde vatandaşlar, Türkiye’nin farklı şehirlerine göç etti. Antakya da geçtiğimiz Kurban Bayramlarının aksine bu bayram adeta terkedilmiş şehre döndü. Kentte bayram dolayısıyla hasarlı binaların yıkımına ara verilmesiyle de iş makinelerinin sesleri de aylar sonra kesildi. Bayram öncesinde vatandaşların alışverişlerini yaptığı tarihi Uzun Çarşı’da bayramın 1. gününde sessizliğe büründü.

“Memleketimizi bu durumda görmek bizi çok üzüyor”

Antakya’yı sessiz bir halde görmenin kendisini üzdüğünü belirten Mehmet Yılmaz, “Geçmişte buralar cıvıl cıvıl oluyordu. Deprem dolayısıyla insanlar şehir dışlarına gittiler. Buradan Mardin’e kadar kimse kalmadı. Burada kalanlar da kurbanlarını kesiyorlar, şimdi olmazlar. Memleketimizi bu durumda görmek bizi çok üzüyor” dedi.

“Bu bayram eski bayramlar gibi değil”

Bu yıl bayramda sokakların boş kaldığına dikkat çeken Nuri Başak, “Bu bayram eski bayramlar gibi değil. Çarşı pazarda kimse yok, bomboş. Bir de bayramın 1. günü ondan da pek kimse yok. Sokaklar tamamen sessiz. Arefe günü burası kalabalıktı, vatandaşlar çevre ilçelerden gelip buraya alışverişlerini yapmışlardı” şeklinde konuştu.

“Arkam yıkıntı enkaz, ben onlardan daha kötü enkazım”

Sokaklarda kimsenin olmadığını belirten İlker Siper ise, “Her yer bomboş. Evimden buraya gelene kadar karşıma sadece 1 tane hayvan çıktı. Kimse yok sokaklarda. Her yer cıvıl cıvıl olurdu. Bu bayram çok kötü. Arkam yıkıntı enkaz, ben onlardan daha kötü enkazım. Bu hal beni çok incitiyor” ifadelerini kullandı.